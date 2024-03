Incidente nel tunnel: un'auto si schianta contro un mezzo pesante e finisce contro al muro

La dinamica è ancora tutta da ricostruire e la persona rimasta coinvolta nello schianto – una donna di 78 anni- è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

Attimi di paura nella mattinata di venerdì 1 marzo a Monza, nel tunnel di viale Fermi. Per motivi ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sull’incidente, la macchina sarebbe entrata in collisione contro un mezzo pesante schiantandosi poi contro al muro.

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’automedica in codice giallo inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sul posto per soccorrere la donna e per ripristinare le condizioni di sicurezza ,è intervenuta anche un'autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone.