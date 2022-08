Donna guida ubriaca e investe un anziano in bicicletta

Guidava con un tasso di alcol nel sangue tre volte il limite consentito e al volante della sua Toyota Auris martedì pomeriggio, a Meda, ha investito un uomo in bicicletta a un incrocio.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'intersezione tra via Orsini e via Dante Alighieri intorno alle 18.20: al volante dell'utilitaria c'era una donna di 47 anni originaria di Cantù e residente a Renate mentre in sella alla bicicletta che è finita a terra in seguito all'impatto c'era un uomo di 86 anni. Il pensionato è finito sull'asfalto, sbattendo la faccia e riportando una frattura al setto nasale.

In seguito allo schianto a Meda sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri della stazione cittadina. L'86enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Desio in codice verde e poi dimesso con 15 giorni di prognosi.

La donna invece è stata sottoposta al test dell'etilometro perchè è parsa ai militari in stato di alterazione. La 47enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di droga, è risultata avere un valore di alcol nel sangue di oltre 1,5 g/l. Per lei è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e le è stata ritirata la patente di guida.