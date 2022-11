Al volante dopo aver bevuto, si ribalta. Testimone assiste a incidente ma era ubriaca (anche lei)

Un incidente all'alba con un'auto ribaltata e la conducente positiva all'alcoltest. E un'altra giovane - che aveva assistito come testimone allo schianto - indagata: anche lei si era messa al volante dopo aver bevuto.

I fatti sono avvenuti a Monza, all'alba di domenica 13 novembre. Intorno alle sei di mattina gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Visconti, all'altezza del civico 45 dove un'auto si era ribaltata dopo uno schianto contro un veicolo parcheggiato nel tratto. Un sinistro che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Sul posto il personale del comando di via Marsala ha trovato la conducente del veicolo che è apparsa subito sotto gli effetti dell'alcol. Monzese, 22 anni, la ragazza è stata sottoposta all'alcotest. E nell'auto è spuntata anche della droga. Nell'abitacolo infatti c'era un piccolo contenitore al cui interno è stata rinvenuta una modica quantità di una sostanza stupefacente riconducibile ai cannabinoidi. La ragazza è stata così accompagnata al San Gerardo per il prelievo di liquidi biologici ai fini degli accertamenti relativi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ad assistere allo schianto e al ribaltamento è stata un'altra ragazza - non coinvolta nel sinistro ma solo spettatrice dei fatti - che è stata sentita in quanto informata sull'evento. Anche quest'ultima, 23enne monzese, è apparsa fin da subito agli agenti sotto effetto di alcol. E, sottoposta al test dell'etilometro anche lei è finita nei guai, con una denuncia ai sensi dell'articolo 186 del codice della strada.