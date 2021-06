Ubriaca al volante con alcol 8 volte oltre il limite causa incidente, denunciata donna

L'incidente era avvenuto a metà maggio a Vimercate in via Rota: ferita una ragazza che aveva riportato una prognosi di trenta giorni

L'auto che perde il controllo sul rettilineo, sbanda e invade la corsia opposta, schiantandosi contro un'utilitaria che proveniva dalla direzione opposta. Guidava con un tasso alcolemico di oltre 4 g/l la conducente di 48 anni, residente a Bernareggio, che nella mattinata dello scorso 14 maggio con la sua Opel Corsa si è schiantata in via Rota a Vimercate con la Toyota di una 25enne di Carugate. La giovane, in seguito all'impatto, ha riportato diverse ferite ed è finita in ospedale con una prognosi di trenta giorni.

Quasi illesa invece la donna al volante dell'altra auto che ha detto agli agenti della polizia locale accorsi in via Rota quella mattina per rilevare al sinistro di accusare un dolore alla spalla e di essere stata probabilmente sorpresa da un malore. Il personale del comando però si è accorto subito che qualcosa non andava e ha notato un cartone di vino aperto spuntare dalla borsa della donna appoggiata sul sedile lato passeggero.

Gli esami e la guida in stato di ebbrezza

E così in seguito al trasferimento della 48enne all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti dagli uffici è stato richiesto l'esame etilometrico. E il risultato è arrivato qualche giorno fa. La donna guidava con un tasso pari a 4.04 g/l: un valore di alcol nel sangue otto volte il limite consentito, con un quantitativo al limite del coma etilico. Agli agenti impegnati a rilevare il sinistro quella mattina la 48enne aveva riferito di essere diretta al lavoro.

Ora la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e si è vista sequestrare ai fini della confisca la vettura e la patente di guida.