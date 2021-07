Guida con alcol in corpo cinque volte oltre il limite e provoca incidente: denunciato 62enne

Guidava con un tasso alcolemico cinque volte il limite consentito il conducente di 62 anni che a bordo di una Kia nella nottata di mercoledì, ad Albiate, ha causato un incidente stradale. Per l'uomo, residente nel comune brianzolo, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L'incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle due della notte di mercoledì 21 luglio. Mentre il 62enne al volante di una Kia Soul percorreva via Cesare Battisti, ha tamponato una Mercedes classe E dove a bordo c'era un uomo di 45 anni, di Besana Brianza. Fortunatamente nessuno dei due uomini ha riportato gravi conseguenze in seguito all'impatto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e hanno sottoposto il conducente della Kia all'alcoltest.

La denuncia

Il 62enne è risultato positivo all'etilometro con un tasso di 2,62 g/l di alcol nel sangue: un valore di cinque volte oltre il limite consentito. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e all'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.