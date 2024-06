Si schianta col furgone, guidava ubriaco in pieno giorno: denunciato 50enne

Lo schianto contro il cordolo di una proprietà privata e poi i soccorsi. E insieme i guai.

A Brugherio giovedì pomeriggio un 50enne è stato sorpreso dalla polizia locale al volante in stato di ebbrezza dopo un sinistro stradale, per fortuna senza feriti. Gli agenti sono intervenuti in via Benedetto Croce dove un mezzo, per un presunto malore del conducente, aveva urtato un cordolo in cemento di una proprietà privata. Al volante del furgone Hyundai c'era un uomo italiano, residente a Brugherio, che mostrava sintomi da abuso di alcol.

Sottoposto all'alcotest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre quattro volte il limite previsto di 0,5 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con l'aggravante di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale.