Si schianta contro un palo e poi finisce contro due auto, 24enne positivo all'alcol test nei guai

Si è schiantato contro un palo della luce e poi è finito contro due auto parcheggiate. A finire nei guai nella nottata di sabato 5 marzo, a Carate Brianza, è stato un ragazzo di 24 anni, residente a Giussano. Il 24enne, incensurato, era al volante di una Hyundai Atos in via Corteselle quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce situato all'incrocio con via Grandi. Il giovane ha perso il controllo dell'utilitaria che ha poi terminato la corsa contro altre due auto parcheggiate nel tratto.

A essere danneggiate sono state una Fiat Punto e una Chevrolet. Immediatamente è scattata la chiamata di emergenza alla centrale oeprativa della compagnia dei carabinieri di Seregno e sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell'Arma dopo essersi assicurati che il conducente stesse bene, hanno avviato gli accertamenti per far luce sul sinistro. Il giovane è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo con 0.80 g/l di alcool nel sangue. Per il 24enne brianzolo è scattata una segnalazione alla prefettura ai sensi dell’art. 186 co. 2 bis del Codice della Strada.