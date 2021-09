Guida ubriaco e si schianta contro un palo della luce, 23enne denunciato

L'incidente nella nottata di sabato in via Verdi a Seregno

Al volante con un tasso alcolemico quasi quattro volte il limite consentito ha perso il controllo della sua auto, complice forse anche la velocità, e si è schiantato contro un palo della luce. L'incidente è avvenuto a Seregno nella nottata di sabato 4 settembre in via Verdi. Alla guida del mezzo c'era un ragazzo di 23 anni, operaio, di Meda che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture.

In seguito allo schianto - che per fortuna non ha provocato feriti - in via Verdi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno sottoposto il conducente, come da prassi per sinistri verificatisi nell'arco notturno, all'alcoltest. Il giovane medese è risultato al volante con un tasso alcolemico di 1,9 g/l. Per il ragazzo è scattato il ritiro della patente e una denuncia.