Ubriaco al volante si ribalta con l'auto e non vuole andare in ospedale: denunciato

Si è schiantato contro il muro di un'abitazione e ha abbattuto un cartello stradale finendo per capottarsi dopo una rotonda. Al volante della Volkswagen Tiguan che si è ribaltata da sola a Verano Brianza c'era un uomo di 39 anni, di Seregno. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi, durante la notte, all'altezza di una rotatoria tra via Valassina e via Foinera e dall'abitaciolo della vettura il 39enne è uscito illeso.

Sul posto insieme ai soccorsi del 118 erano intervenuti anche i carabinieri della stazione di Verano Brianza. Dopo i primi soccorsi dei sanitari, il conducente ha deciso di rinunciare alle cure mediche, sostenendo di non voler essere accompagnato in ospedale. Questo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno proceduto (come in ogni incidente che avviene in arco notturno) a sottoporre il conducente all’accertamento con etilometro. All’esito del test lo stesso è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,50 g/l superiore al limite consentito.

I militari, intervenuti per i rilievi del sinistro, dopo avere messo in sicurezza l’area hanno contestato la conducente della Tiguan la violazione dell’art. 186 C.d.S. con il ritiro della patente.