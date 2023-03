Si è ribaltato mentre era al volante di un trattore e ha abbattuto la recinzione di una proprietà privata e alcuni pali che segnlavano la fermata di un autobus. Quando gli agenti della polizia locale nella mattinata di lunedì 27 marzo sono giunti sul posto per i rilievi hanno sottoposto l'autista all'alcoltest. E l'uomo è risultato positivo. Per lui è scattata una denuncua e il ritiro della patente.

I fatti sono avvenuti intorno alle 10.30 in via Comasinella a Bovisio Masciago. L'incidente ha visto coinvolto un 56enne di Meda che era alla guida di un trattore stradale (fortunatamente in quel momento privo del semirimorchio): il 56enne si è schiantato improvvisamente contro una recinzione privata e contro i pali della fermata del bus. La pattuglia Pronto Intervento, giunta sul posto per i rilievi del sinistro, lo ha sottoposto al test dell'etilometro: 161 g/l il tasso alcolemico che aveva nel sangue.

L'autista, che in quanto conducente professionale avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari a 0, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente e sanzionato sia per l'omesso controllo del veicolo che per il danneggiamento della segnaletica stradale. Nella mattinata di martedì 28 marzo è avvenuto un altro incidente in città, terminato sempre con un ribaltamento ma questa volta senza denunce.

Due ribaltamenti in due giorni

Un 61enne di Paderno Dugnano, probabilmente a causa di una distrazione, ha tamponato l'ultima delle auto incolonnate in attesa al passaggio a livello di corso Milano finendo con la propria auto ribaltata sul fianco sinistro: sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per liberare l'uomo dall'abitacolo e il personale sanitario. Il 61enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza.