Paura per un uomo investito in bici a Monza davanti al centro commerciale

Un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia locale sono intervenute giovedì nel tardo pomeriggio a Monza, in via Sant'Andrea. Un uomo di 76 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30 a ridosso del centro commerciale Il Maestoso.

Sul posto, dopo la chiamata di emergenza, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due mezzi di soccorso preallertati in codice rosso. Il ciclista fortunatamente è apparso poi in condizioni non così critiche come inizialmente evidenziato ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica dell'investimento è al vaglio della polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità. Inevitabili le conseguenze sul traffico nell'ora di punta del rientro.