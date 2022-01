Investito da un'auto, gravissimo un uomo

Gravissimo incidente sabato mattina a Lesmo, in Brianza, dove un uomo è stato soccorso privo di coscienza a terra, per strada, in via Marina.

I soccorsi

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle 9 e sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Secondo quanto al momento emerso a investire l'uomo - 70 anni - sarebbe stata una vettura in transito nel tratto.

Le condizioni del pedone sono apparse fin da subito gravissime e il personale sanitario ha effettuato le manovre di rianimazione, trasferendo l'uomo a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano. In seguito all'investimento avrebbe riportato un grave trauma cranico. Seguiranno aggiornamenti.