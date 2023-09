Attraversa la strada sulle strisce, travolto da un'auto: grave 54enne

Soccorsi nella serata di mercoledì 20 settembre a Seregno per un investimento. Intorno alle 22 in corso Matteotti un uomo di 54 anni, residente in città, è stato investito da un veicolo mentre stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali all'altezza dell'angolo con via Sanzio.

L'auto, per cause in corso di accertamento, non è riuscita a evitare il pedone e lo ha investito. Sul posto, subito dopo la chiamata di emergenza al 118, la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. In corso Matteotti è giunta anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento. Il conducente del veicolo, un pensionato di 84 anni, è stato sottoposto all'alcoltest e l'accertamento etilometrico ha dato esito negativo: non guidava sotto alterazione da sostanze alcoliche.

Il pedone 54enne è stato soccorso e trasferito in seguito alle ferite riportate in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Accertamenti in corso da parte della polizia locale per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.