Incidente a Brugherio, uomo investito

Soccorsi in codice giallo nella serata di martedì 1 novembre a Brugherio, in Brianza. Un uomo di 29 anni è stato accompagnato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo un investimento avvenuto in via Quarto.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 19 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto una ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Una volta giunti sul posto i mezzi di emergenza hanno constatato che le condizioni del 29enne erano meno gravi del previsto e il trasferimento è avvenuto in codice giallo. Sul posto per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza.