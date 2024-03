Incidente a Usmate, autocarro si schianta contro il newjersey: grave un uomo

Incidente stradale stamattina all’alba ad Usmate Velate, lungo la via Paganini. Erano circa le 4.20 quando il conducente di un autocarro, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il newjersey.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con le squadre del Comando di Monza e di Bergamo. Il conducente, un uomo di 44 anni, a causa del violentissimo impatto è rimasto incastrato all’interno della cabina. Per liberarlo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'ausilio di divaricatori e cesoie per rimuovere la portiera e creare un varco per riuscire nel più breve tempo possibile a liberarlo. Sul posto l'autopompa da Vimercate e dalla sede centrale di Monza, il carro fiamma da Lissone e l'autogru dal comando di Bergamo. L’uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.