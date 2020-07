Usmate Velate, tragico schianto tra camion e auto: morto ragazzo di 27 anni

Incidente mortale all'alba di venerdì 31 luglio a Usmate Velate. Un ragazzo di 27 anni, Fabio Carzaniga, residente a Bernareggio, ha perso la vita a causa di uno schianto con un mezzo pesante lungo la strada provinciale 41, a ridosso dell'innesto con la Tangenziale Est. L'intervento dei soccorsi è partito pochi istanti dopo le 4.20 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, un'autoinfermieristica e un'automedica in codice rosso.

Purtroppo inutili però i tentativi di salvare la vita al giovane, conducente del veicolo: il 27enne infatti è morto sul colpo. Gravi invece le condizioni del ragazzo che viaggiava accanto a lui in auto, un 26enne che ha riportato un trauma all'addome ed è stato trasferito a sirene spiegate in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi ma al momento dei soccorsi risulta fosse cosciente. Illeso invece l'autista del mezzo pesante, un uomo di 46 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A Usmate Velate venerdì mattina sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro. A causa dell'incidente lo svincolo di Usmate Velate Nord è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Seguiranno aggiornamenti.

FOTO - Il camion coinvolto nello schianto