Usmate Velate, ragazzino prova il motorino e finisce a terra: 15enne in ospedale

Soccorsi in codice rosso in via Roma mercoledì sera all'interno di un'area condominiale

Un ragazzino di quindici anni è finito in ospedale mercoledì sera dopo una caduta dal motorino a Usmate Velate. I soccorsi poco prima delle 19 sono intervenuti in un'area condominiale privata in via Roma con un'automedica e un'ambulanza dopo la chiamata ricevuta dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Secondo quanto al momento emerso il minorenne dopo essere salito in sella per provare il motorino sarebbe caduto a terra, finendo contro un palo della luce e riportando un trauma addominale e al bacino con la lussazione del gomito. Per il giovane i soccorsi sono ripartiti in codice rosso alla volta dell'ospedale San Gerardo ma fortunatamente al momento dell'intervento il ragazzino era sveglio e cosciente e le sue condizioni non sono apparse gravi.

In via Roma mercoledì sera sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno ricostruito l'accaduto che ha coinvolto in autonomia solo il giovane e il ciclomotore.