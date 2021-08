Usmate Velate, ragazzino di 13 anni cade in bici: interviene l'elisoccorso

Soccorsi a Usmate Velate lunedì pomeriggio. Poco dopo le 16 del 16 agosto in via Vittorio Emanuele II è intervenuta un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso per prestare assistenza a un ragazzino di tredici anni caduto in bicicletta.

Secondo quanto al momento ricostruito non si è trattato di un sinistro stradale ma il ragazzino, che pedalava in sella a una bicicletta, sarebbe caduto a terra da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nella caduta - avvenuta in strada, a ridosso del parco di Villa Scaccabarozzi - il minorenne avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto e l'intervento dei soccorsi ha richiesto anche l'ausilio in via precauzionale dell'elisoccorso.

Le condizioni del 13enne sono apparse meno gravi del previsto e il giovane - sveglio e cosciente al momento dell'intervento dei soccorsi - è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale Niagurda di Milano. Sul posto anche i carabinieri.