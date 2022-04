Incidente sulla provinciale tra auto e camion: grave un uomo

Brutto incidente stradale venerdì pomeriggio a Usmate Velate. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 58 che collega Arcore, Vimercate e Usmate Velate intorno alle 17.15. A scontrarsi sono stati un camion e un'auto: l'impatto, violentissimo, ha causato il ribaltamento del primo mentre la vettura ha terminato la corsa fuori strada, nel campo di fianco alla carreggiata. L'incidente è avvenuto all'altezza di una curva, al confine tra Usmate e Vimercate.

Sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Tutti i mezzi sono stati preallertati in codice rosso e al momento risultano quattro persone coinvolte. A riportare conseguenze più gravi è stato un uomo che è stato soccorso in codice rosso e trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Intubato, è stato trasferito in volo in ospedale. Gli altri tre feriti invece sono stati soccorsi in codice giallo e in codice verde, con ferite minori tra gli ospedali di Vimercate, San Gerardo di Monza e San Raffaele.

Insieme ai sanitari del 118 a Usmate sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che si sono occupate dei rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro e della gestione della viabilità. Il tratto della provinciale, tra Usmate e Vimercate, è rimasto temporaneamente bloccato per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza.