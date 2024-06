Incidente in Valassina, auto fuori strada: feriti 4 giovanissimi

Incidente in Valassina nella serata di domenica 2 giugno, in Brianza. Poco prima delle 22.30 un'auto con a bordo quattro giovanissimi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, finendo fuori strada nel tratto compreso tra Arosio e Briosco, nelle corsie in direzione Nord della superstrada che attraversa la Brianza.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata alle 22.24 e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze per soccorrere quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni.

I mezzi di emergenza hanno prestato le prime cure sul posto ai giovani e trasferito in codice giallo all'ospedale di Desio due persone. Nel sinistro non sembrano essere coinvolti altri veicoli. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dalla polizia stradale.