Maxi incidente in Valassina, tamponamento tra 5 veicoli: traffico bloccato

Incidente in Valassina e lunghe code. Nella mattinata di mercoledì 21 dicembre si è verificato un sinistro all'altezza di Briosco. Poco prima delle 9 all'altezza del chilometro 29+800, nel tratto brianzolo, lungo la carreggiata sud che porta verso Monza e Milano si sono scontrati cinque veicoli. Un tamponamento a catena che ha provocato disagi per la circolazione con lunghe code. Sul posto sono intervenutigli agenti della polizia stradale, che hanno messo in sicurezza il tratto insieme al personale di Anas. Non risultano feriti.

Un altro tamponamento

Per permettere le operazioni e l'esecuzione dei rilievi è stata disposta la temporanea chiusura della corsia di sorpasso ma poco dopo si è verificato un secondo tamponamento a poca distanza (km 29+300) da quello più grande: in questo caso i veicoli si sono spostati autonomamente a lato della carreggiata per la compilazione del modello di constatazione amichevole; in entrambi i casi non è stata segnalata la presenza di persone ferite. Inevitabilmente, comunque, si sono formate delle lunghe code.