Incidente in Valassina, atterra elisoccorso: ferito motociclista a Briosco

Incidente stradale domenica mattina in Valassina in Brianza. Un centauro di 53 anni è stato soccorso dopo una caduta in moto nel tratto tra Briosco e Arosio. La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 11.30 quando lungo le corsie in direzione Lecco sono intervenute due ambulanze del 118 e l'elisoccorso insieme alle forze dell'ordine.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 53 anni, che viaggiava in sella alla moto ed è finito sull'asfalto. Il centauro è stato soccorso e accompagnato in codice giallo in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale che ha gestito anche la viabilità nel tratto per consentire l'intervento dei soccorsi.

Poco prima sempre a ridosso della Valassina, all'altezza della rampa di uscita dello svincolo di Fornaci, a Briosco, si era verificato un altro sinistro. Anche qui ad essere soccorso era stato un motociclista.