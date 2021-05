Si schiantano contro auto in panne all'uscita della superstrada, soccorsi due ragazzi

Domenica sera in Valassina

Incidente stradale nella serata di domenica 2 maggio in Valassina. Poco dopo le 22 nel tratto compreso tra Desio e Seregno, all'altezza dell'uscita Cascina Aliprandi, due auto si sono scontrate. Secondo quanto ricostruito al momento, nel sinistro sono rimaste coinvolte un'utilitaria e un fuoristrada che risulta fosse fermo in panne a bordo strada all'altezza dello svincolo.

Sul posto insieme a due ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I due giovani feriti - entrambi a bordo dell'utilitaria - sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in codice verde in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 25 anni e di una donna di 31 che sono andati al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza e a Desio.