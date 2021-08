Incidente in Valassina: due ragazzi escono illesi dal furgone

Incidente in Valassina. Questa mattina, sabato 28 agosto, alle 7.30 in Valassina direzione Lecco, in prossimità dell'uscita di Briosco il conducente di un furgone avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la corsa nel fossato.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con la squadra di Seregno e con il carro fiamma di Lissone, e gli agenti della Polstrada.

Fortunatamente le condizioni del conducente e del passeggero, due ragazzi di 20 e 25 anni, non sono apparse gravi. I due sono usciti illesi dal mezzo e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Per agevolare le operazioni di soccorso è stata chiusa la rampa di accesso in Valassina.

Saranno gli agenti della Polstrada a ricostruire la dinamica dell'incidente.