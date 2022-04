In Valassina col motorino (vietato), incidente con un'auto: grave 20enne

Incidente tra un'auto e un motorino martedì sera in Valassina. Lo scontro è avvenuto all'altezza di Lissone poco dopo le 22. Lungo le corsie in direzione Lecco, dopo l'uscita di Monza su viale Elvezia un'auto e uno scooter - un motorino con 50 di cilidrata che lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga non avrebbe potuto circolare - si sono urtati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 20 anni che viaggiava sul mezzo usato per consegne alimentari. Il giovane è rimasto a terra ed è stato soccorso dal personale sanitario che lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli agenti della polizia stradale si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica dello scontro e le indagini sono in corso.

Il motorino, proprio pe ril limite di cilindrata, non avrebbe potuto imboccare il tratto della superstrada. Dalla polizia stradale fanno sapere che la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine e che risulta coinvolta anche una vettura. "La situazione resta delicata ma il giovane si sta gradatamente riprendendo" hanno spiegato.