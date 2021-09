Incidente in Valassina: è morto il motociclista sbalzato oltre il guardrail

Purtroppo non ce l'ha fatta il centauro, un ragazzo di 26 anni residente in Brianza

Purtroppo non ce l'ha fatta il giovane centauro brianzolo sbalzato ieri pomeriggio oltre il guard rail mentre percorreva in moto la Valassina.

Inutili i soccorsi, tentativi di rianimazione, e il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Desio. Purtroppo il motociclista, 26 anni, residente in Brianza è morto.

L'incidente è avvenuto ieri, 9 settembre, intorno alle 14 nel tratto tra Seregno Sud e l'uscita di Seregno San Salvatore. A finire a terra, sbalzato a diversi metri di distanza, è stato un giovane centauro.

Immediato l'arrivo dei soccorsi: l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso.

Il motociclista è stato soccorso in codice rosso e trasferito in ambulanza all'ospedale di Desio. Il ragazzo, dopo la caduta è finito oltre la carreggiata, sulla pista ciclopedonale che corre parallela alla Statale sul lato destro della carreggiata in direzione Lecco.