Incidente in Valassina, 24enne in moto soccorso in codice rosso a Seregno

Soccorsi in Valassina giovedì pomeriggio a Seregno. Un'automedica, l'ambulanza e l'elicottero del 118 insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale sono intervenuti intorno alle 14 nel tratto tra Seregno Sud e l'uscita di Seregno San Salvatore. A finire a terra, sbalzato a diversi metri, è stato un giovane centauro.

Il motociclista, 24 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasferito in ambulanza all'ospedale di Desio. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Oltre al ragazzo non risultano altri feriti. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale.