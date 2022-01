Incidente tra due camion in Valassina, traffico bloccato

Uno scontro tra due mezzi pesanti, il carico perso sulla carreggiata e la viabilità bloccata. Incidente stradale venerdì pomeriggio in Valassina nel tratto brianzolo. Intorno alle 15 del 28 gennaio due mezzi pesanti, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati lunego le corsie in direzione Milano all'altezza dell'uscita di Desio San Giorgio.

Pesanti i danni riportati dai mezzi in seguito all'impatto con uno dei due camion che è finito contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con i mezzi di emergenza, la polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi per la rimozione.

In Valassina sono state al lavoro una autopompa dal distaccamento di Lissone, un mezzo da Seregno e l'autogru dal comando provinciale di Milano. Illesi invece i conducenti dei due camion: i due autisti, 48 e 56 anni, fortunatamente non hanno riportato ferite importanti e non sono stati accompagnati in ospedale. Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico che è rimasto a lungo bloccato.