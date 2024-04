Tre incidenti in poche ore in Valassina in Brianza

Tre incidenti in meno di 12 ore sulla superstrada in Brianza. Tra la giornata di Pasqua e la nottata di lunedì 1 aprile, la Valassina - tra le arterie più trafficate che attraversa il territorio brianzolo - è stata teatro di almeno tre sinistri con feriti che hanno visto l'intervento del personale sanitario, complice forse anche la pioggia battente delle scorse ore.

Il primo intervento di soccorso è scattato poco prima delle 22, con un ribaltamento all'altezza dell'uscita di Arosio e Briosco, lungo le corsie in direzione Como, con un'auto ribaltata. A bordo due ragazzi, una 26enne e un 31enne che sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sulla superstrada con due ambulanze in codice giallo insieme agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco. I due ragazzi, sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo.

Poco dopo la una dell'1 aprile è scattata un'altra richiesta di soccorso, questa volta dal territorio di Lissone, all'altezza del cavalcavia numero 4, lungo le corsie in direzione dei Laghi della SS36, per un mezzo finito contro un ostacolo. A essere coinvolto è stato un 30enne, soccorso in codice verde e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i pompieri.

L'ultimo sinistro nel tratto è avvenuto nelle prime ore della mattinata, alle 7.30. Nel tratto tra Arosio, Verano e Giussano, sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che hanno prestato assistenza a una ragazza di 30 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un ostacolo. Anche per lei, fortunatamente, nessuna grave conseguenza: è stata soccorsa in codice verde e accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.