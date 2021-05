Incidente in Valassina, uomo incastrato tra le lamiere soccorso dai vigili del fuoco

Un tamponamento a catena tra più auto lungo la Valassina, un uomo incastrato tra le lamiere di un'utilitaria e lunghe code. Incidente stradale sabato 29 maggio a Seregno, lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga.

Pochi istanti dopo le 14.30 alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è giunta una chiamata con una richiesta di soccorsi in seguito a un sinistro stradale che aveva coinvolti più veicoli avvenuto lungo le corsie in direzione Lecco.

Sul posto insieme alle ambulanze e all'automedica del 18 e alle forze dell'ordine sono giunti anche i vigili del fuoco. In Valassina sono intervenuti un'autopompa e un carro fiamma da Seregno. I pompieri hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo deformato dallo schianto un uomo che è stato soccorso e affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice giallo.

I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia stradale che si è occupata anche di gestire la viabilità nel tratto per consentire l'intervento dei soccorsi.