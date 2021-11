Raffica di incidenti sulla Valassina, 12 schianti e 4 conducenti ubriachi al volante

Dodici incidenti stradali in un weekend tra la Valassina e le tangenziali in Brianza. Questo il numero dei sinistri rilevati nel corso del fine settimana dagli agenti della polizia stradale della Questura di Monza. Nove hanno interessato l’arteria della Strada Stale Del Lago di Como e dello Spluga”, tre la Tangenziale Nord (A52) e la Tangenziale Est. Il bilancio è di alcuni feriti e due denunce. Due dei sinistri infatti sono stati causati da conducenti in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico rilevato superiore al doppio del limite consentito.

Nell’ambito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà quattro conducenti per guida in stato d’ebbrezza dei quali uno con tasso pari a 1, 26 e tre con tasso superiore a 1,5 g/l. Per quanto riguarda l’attività contravvenzionale, si evidenzia che è stato denunciato a piede libero e deferito all’A.G. un cittadino italiano per violazione della legge in materia di trasporti di rifiuti, in particolare per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali senza avere l’iscrizione all’ Albo dei Gestori Ambientali, documento necessario la cui finalità è quella di tracciare tipo di trasporto, origine, destinazione, percorso e quantità del materiale classificato come rifiuto speciale.