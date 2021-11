Auto esce di strada e si ribalta: coinvolti tre giovanissimi

Grande paura, ma per fortuna conseguenze non drammatiche per i tre giovanissimi a bordo della Renault Twingo.

L'incidente è successo ieri sera, giovedì 25 novembre. Erano da poco passate le 21.30 quando a Varedo, lungo la Strada Statale 257, l'autista della Twingo, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo è uscito di strada e si è ribaltato.

Immediato l'arrivo dei soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate le ambulanze in codice giallo; sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sull'auto tre giovanissimi: un ragazzo di 19 anni, e due ragazzine di 15 e di 16 anni. I giovani, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi e il codice è stato declassato da giallo a verde. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Desio per accertamenti.

Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente.