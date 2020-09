Tragico incidente sulla provinciale, auto finiscono una sopra l'altra: un morto

Uno schianto frontale violento, con le auto che dopo l'impatto si incastrano in un "puzzle" di lamiere e vetri. Una Ford Focus ferma sul ciglio della strada con il cofano distrutto e una Alfa Romeo in bilico, "sospesa" tra il fossato e la carreggiata con le ruote sopra il cofano dell'altra vettura. E' di un morto e un ferito il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella nottata di venerdì 25 settembre a Varedo, lungo la strada provinciale Bustese 527.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Due auto - che pare provenissero da direzioni opposte - si sono scontrate all'altezza del supermercato Eurospin. Ad avere la peggio è stato un giovane di 26 anni che era era al volante di una Ford Focus: i soccorritori, accorsi sulla ex strada statale insieme ai carabinieri - hanno estratto dall'abitacolo il giovane le cui condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Subito sono iniziate le manovre di rianimazione per cercare di salvare il 26enne che - secondo quanto al momento ricostruito - era già in arresto cardiocircolatorio.

Trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, è morto poco dopo. Meno gravi invece le condizioni del secondo conducente coinvolto nel sinistro, un uomo di 51 anni che ha riportato ferite al collo e al torace. E' stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in codice giallo all'ospedale di Desio. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Desio che sono intervenuti sul posto. Seguiranno aggiornamenti.