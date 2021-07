Vedano, perde il controllo della moto e finisce a terra: 63enne gravissimo

Un motociclista di 63 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso, dopo essere finito a terra, sbalzato dalla sella della moto. L'incidente - che non pare abbia coinvolto altri veicoli - è avvenuto sabato mattina a Vedano al Lambro, in viale Cesare Battisti.

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 10.30 e sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118 insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Secondo quanto al momento emerso pare che il centauro abbia perso il controllo della dueruote in autonomia e sia finito a terra. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravi e il trasferimento è avvenuto in codice rosso a sirene spiegate verso l'ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica è al vaglio della polizia locale.