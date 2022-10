Incidente in moto, gravissimo un ragazzo di 30 anni

Un motociclista di trent'anni è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre a Vedano al Lambro, in Brianza.

Il sinistro ha coinvolto un'utilitaria e una moto con in sella il 30enne. L'impatto è avvenuto intorno alle 14.30 lungo viale Cesare Battisti. Secondo quanto al momento emerso, i due veicoli sembra procedessero in direzione opposta: l'auto viaggiava da Biassono in direzione del capoluogo brianzolo, la dueruote invece percorreva la corsia di senso di marcia opposta. In seguito all'impatto ad avere la peggio è stato proprio il motociclista.

Sul posto insieme alle pattuglie della polizia locale sono intervenuti i soccorsi del 118. Il centauro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sono spparse fin da subito gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti.