Incidente auto moto: centauro in ospedale, si cerca il pirata della strada

Per fortuna il centauro non ha riportato gravi ferite. Ma intanto i carabinieri stanno cercando l'automobilista che avrebbe causato l'incidente per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il fatto è accaduto nella serata di giovedì 2 marzo a Vedano al Lambro. Poco dopo le 22 in viale Cesare Battisti un ragazzo di 27 anni in sella a uno scooter è stato investito da un'auto. Sono scattati immmediatamente i soccorsi e nel frattempo l'automobilista che avrebbe causato l'incidente si sarebbe allontanato.

Sul posto sono giunte in codice giallo le ambulanze inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), oltre ai carabinieri del Radiomobile di Monza e della stazione di Biassono ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per fortuna il 27enne non ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo di Monza per le cure del caso.