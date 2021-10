L'auto si ribalta: due feriti, anche un 12enne

Ennesimo ribaltamento sulle strade della Brianza. Nel secondo pomeriggio di venerdì 29 ottobre a Vedano al Lambro un automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 in viale Cesare Battisti all'altezza del civico 137.

In base alle prime informazioni - ancora in fase di aggiornamento - fornite da Areu i feriti sono due: una donna di 78 anni, e un ragazzo di 12 anni.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato i soccorsi in codice rosso. Parebbe che le ferite riportate dalla donna e dal ragazzino siano meno gravi di quanto ipotizzato, e il codice è stato declassato da rosso a giallo.

Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale di Vedano e i vigili del fuoco. Saranno gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Nel frattempo lungo la trafficata arteria stradale si sono create code.

Notizia in aggiornamento