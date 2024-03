Incidente a Verano, auto abbatte un palo della luce e lascia la zona senza corrente

Un'auto contro un palo della luce sotto la pioggia battente e una zona della città, a Verano Brianza, senza luce. Incidente stradale nella nottata tra sabato 9 e domenica 10 marzo nel piccolo comune brianzolo dove in via Garibaldi una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo dell'energia elettrica, abbattendolo. Il pilastro è finito a terra e nella zona si sono verificati disservizi a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica, con una parte di città rimasta al buio.

Nel sinistro non è rimasta coinvolta nessuna altra vettura e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice giallo che ha trasferito un 19enne, rimasto ferito nell'impatto che ha coinvolto altre tre persone, all'ospedale San Gerardo in codice giallo.

I pompieri, rimasti al lavoro sul luogo del sinistro per oltre due ore, hanno messo in sicurezza l'area e la vettura vista la presenza di cavi elettrici appoggiati a terra. Nella nottata sono stati impegnati nell'intervento anche i tecnici Enel per il ripristino del palo e della corrente elettrica che era saltata nella zona limitrofa.