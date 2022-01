Incidente mortale, scooterista perde la vita

Incidente mortale nella mattinata di venerdì 21 gennaio, dopo le 9, a Vermezzo con Zelo, hinterland sud ovest di Milano. Un giovane ha perso la vita dopo un violento schianto tra il proprio scooter e un'auto, avvenuto sulla strada provinciale 30.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, in codice rosso, carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e polizia locale. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani: a causa dei pesantissimi traumi 'uomo è spirato prima ancora del trasporto in ospedale. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza non ha potuto che constatarne il decesso sul posto per "lesioni incompatibili con la vita", come riferisce la centrale.

Non è ancora nota l'anagrafica della vittima, un uomo tra i 20 e i 30 anni. Sarebbe invece uscito illeso dall'incidente il conducente dell'auto. Ai militari è affidato il supporto alla viabilità, che a quasi due ore dal sinistro risulta ancora rallentata nella zona; mentre la polizia locale dell'Unione dei comuni i fontanili è al lavoro per effettuare tutti i rilievi utili a ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.