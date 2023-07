L'auto si schianta ed entra quasi in vetrina a Monza, conducente scappa: non aveva la patente

L'auto che perde il controllo e si schianta contro un muro, rischiando di sfondare anche la vetrina di una attività commerciale, a pochi passi da un bar. L'incidente stradale è avvenuto a Monza nella mattinata di mercoledì 5 luglio, in via San Gottardo.

Non erano ancora le 8 di mattina quando alla centrale operativa è giunta una richiesta di intervento per il sinistro e sul posto è giunta una pattuglia. Al momento dell'arrivo degli agenti però in strada non c'era alcuna traccia del conducente che se n'era andato via. A bordo della Nissan Micra viaggiavano anche tre passeggeri e uno di loro, in seguito allo schianto, è rimasto lievemente ferito.

Subito sono iniziate le indagini della polizia locale in quanto il conducente non essendo rimasto sul luogo del sinistro risultava aver violato le prescrizioni dell'articolo 189 del codice della strada, sottraendosi così alle attività investigative della polizia stradale anche in funzione di polizia giudiziaria. Poco dopo però è stato lo stesso conducente a presentarsi al comando di polizia locale. Si tratta di un ragazzo di vent'anni, nato in provincia di Monza e Brianza e residente fuori Monza, che a seguito degli accertamenti è risultato essere senza patente di guida. E' stato indagato per omessa fermata a seguito dell'incidente stradale con feriti a norma dell'articolo 189 comma 6 del codice della strada