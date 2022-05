Incidente a Monza, grave 15enne

Soccorsi in codice rosso mercoledì sera a Monza per un ragazzino di 15 anni rimasto ferito in seguito a un incidente. La chiamata di emergenza è partita pochi minuti dopo le 18 e in via Antonietti, all'altezza dell'incrocio con via Galilei, sono intervenuti i mezzi di emergenza. A scontrarsi sono stati un'auto - una Fiat Punto - e una moto da cross con in sella un ragazzino di 15 anni. Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il minorenne, sbalzato dalla dueruote dopo uno scontro che ha coinvolto la parte anteriore del veicolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice giallo insieme agli agenti della polizia locale. Le condizioni del ragazzo però sono apparse poi più gravi del previsto e il 15enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi sono stati affidati al personale del comando di via Marsala che è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La moto coinvolta nel sinistri (Foto Bennati)