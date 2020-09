Incidente all'incrocio in via Baradello a Monza, ferito 45enne in moto

Incidente stradale a Monza nella serata di domenica. Poco prima delle 20 in via Baradello un'auto e una moto - per cause in corso di accertamento - si sono scontrate all'altezza di un incrocio. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 45 anni che è stato soccorso dal personale sanitario del 118.

In via Baradello sono giunte un'ambulanza e un'automedica allertate dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme agli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Dopo essere rovinato a terra in seguito all'impatto con la vettura che sembra provenisse dal senso opposto di marcia, il moticiclista è stato poi soccorso e trasferito in codice giallo, con diverse fratture, all'ospedale San Gerardo di Monza.