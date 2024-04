Incidente sotto la pioggia, uomo incastrato in auto dopo lo schianto

La pioggia battente e un incidente tra due auto con un ferito. Soccorsi del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.30 di lunedì 22 aprile a Monza, in via Boccaccio. Due vetture, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, si sono scontrate. Un impatto violento che ha fatto scoppiare anche gli airbag e uno dei conducenti è rimasto bloccato nell'abitacolo del mezzo, senza riuscire a uscire in autonomia.

Per liberare l'uomo e mettere in sicurezza i veicoli (che erano ibridi/elettrici) sono intervenuti anche i vigili del fuoco dalla sede centrale di Monza. Uno dei conducenti è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice verde.