Incidente in via Boccaccio, schianto tra due auto

Carrozzeria accartocciata e disagi per il traffico. Incidente a Monza nel tardo pomeriggio di sabato 3 giugno. In via Boccaccio, a pochi metri dalla Villa Reale di Monza, per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate. Un impatto che ha fatto finire uno dei mezzi nell'aiuola spartitraffico e messo fuori uso entrambi i veicoli che hanno riportato gravi danni alla carrozzeria. Per fortuna non risultano feriti gravi.

Per i rilievi relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza che si sono occupati anche di gestire la viabilità lungo l'arteria che risulta tra le direttrici più trafficate del capioluogo brianzolo. Per ripristinare la circolazione e rimuovere i mezzi incidentati è stato necessario l'intervento del personale del soccorso stradale Agliata di Monza.