Incidente all'incrocio a Monza, furgone dopo lo schianto si ribalta in via Borsa

Uno schianto all'incrocio, tre veicoli incidentati con un furgone che si è ribaltato e due donne trasferite in ambulanza in ospedale per accertamenti. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 21 luglio a Monza in via Borsa.

Pochi minuti dopo le 10 una Volkswagen Golf con al volante una donna di 92 anni all'altezza dell'incrocio con via Duse si è scontrata con un furgone Renault che, in seguito all'urto, è finito contro un veicolo parcheggiato sul lato della strada, ribaltandosi e strisciando per diversi metri sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme alla polizia locale di Monza che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. La conducente della Golf, residente a Monza, e una donna che viaggiava insieme a lei, sono state trasferite in ospedale al Policlinico per accertamenti ma non risultano versare in gravi condizioni.