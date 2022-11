Incidente a Monza, suora investita: 68enne gravissima

Soccorsi in codice rosso lunedì mattina a Monza. Intorno alle 9.30 in via Borsa si è verificato un grave investimento stradale che ha coinvolto una suora di 68 anni che è stata soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo.

La chiamata di emergenza ai soccorsi ha fatto accorrere sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia locale. La suora è stata investita all'incrocio con via Tiepolo da una Fiat Panda condotta da un 72enne di Brugherio che non si sarebbe accorto della presenza del pedone. La 68enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza e le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. La suora è ricoverata in prognosi riservata.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento sono stati affidati agli agenti della polizia locale che stanno conducento gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Articolo in aggiornamento.