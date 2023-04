Terribile incidente a Monza all'incrocio: camion contro un negozio e una 20enne gravissima

Grave incidente stradale nella notte di mercoledì 25 aprile a Monza. Intorno alla una di notte in via Buonarroti, all'altezza dell’incrocio con via Vecellio, un'auto e un camion si sono scontrati. L'impatto, violentissimo, è avvenuto all'altezza dell'intersezione a semaforo lampeggiante. Secondo quanto al momento emerso si sono scontrate una Opel con a bordo un ragazzo di 24 anni di Peschiera Borromeo e una ragazza di 20 e un camion della raccolta rifiuti condotto da un 46enne di Lissone.

Il mezzo si è ribaltato in seguito allo scontro ed è finito contro un negozio mentre l’auto ha continuato la corsa per alcune decine di metri prima di fermarsi. Gravissime le condizioni della 20enne che viaggiava come passeggera a bordo della Opel. E' stata soccorsa dal personale sanitario e dai vigili del fuoco che l'hanno liberata dall'abitacolo deformato dallo schianto e trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Soccorso in codice giallo invece l'amico che guidava, anche lui estratto dai pompieri dal veicolo.

Gravi anche le condizioni del 46enne al volante del mezzo per la raccolta dei rifiuti che è stato soccorso dai vigili del fuoco nel camion capottato, dopo lunghe manovre. Il 46enne è stato portato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari, i pompieri, polizia locale e carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinbamica del sinistro.