Maxi incidente a Monza tra 6 auto con incendio: schianto e fiamme

Incidente stradale nella serata di mercoledì 20 dicembre a Monza, in via Buonarroti. Intorno alle 19, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco dopo un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti in totale sei veicoli.

Oltre al mezzo avvolto e distrutto dalle fiamme sono state coinvolte altre cinque auto tra veicoli in transito e parcheggiati a bordo strada. Una maxi carambola che ha visto l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi con un'autopompa da Monza, un carro soccorso da Lissone e un'autobotte dal distaccamento di Vimercate insieme a due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso.

In via Buonarroti mercoledì sera sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro che ha causato anche notevoli disagi alla viabilità lungo un tratto che nell'ora di punta è particolarmente frequentato. Tre le persone soccorse dal personale sanitario: due uomini di 35 anni e un 44enne. Nessuno di loro, secondo le prime informazioni, risulta in gravi condizioni.