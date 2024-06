Scontro tra auto e moto: 23enne al San Gerardo

Brutto scontro fra un'auto e una moto poco fa a Meda.

La chiamata al numero 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) intorno alle 13.15. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il sinistro, avvenuto in via Indipendenza, sia stato dovuto alla mancata precedenza del conducente dell'auto verso il conducente della moto, un 23enne per il quale gli operatori sanitari, giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza, hanno disposto il trasporto in ospedale San Gerardo in codice giallo.

Sul posto, per chiarire l'esatta dinamica dell'incidenti, gli uomini della polizia locale di Meda.