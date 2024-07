Brutto scontro fra due auto a Seregno, in via Macallè.

Il sinistro nella giornata del 16 luglio, intorno alle 12.30, quando una squadra del Comando dei vigili del fuoco Monza e Brianza è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l'autopompa dalla sede di Seregno. Due i feriti: un uomo di 47 anni e una donna di 38, trasportati in codice giallo dal personale Areu all'ospedale di Desio.

Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità nell'area.